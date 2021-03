Representante da UE convocado por Londres para explicar acusações sobre bloqueio de vacinas Covid-19

O Governo britânico convocou esta quarta-feira um representante da delegação da União Europeia em Londres para pedir explicações sobre as afirmações da UE de que o Reino Unido está a bloquear componentes e vacinas contra a covid-19.

"Esta manhã, um alto representante da delegação da UE no Reino Unido foi convocado para uma reunião com o subsecretário permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento para discutir a questão das afirmações incorretas em comunicações recentes da UE", disse um porta-voz do Governo.

Terá sido a Embaixadora Adjunta da UE em Londres, Nicola Mannion, a deslocar-se, em vez do embaixador, o português, João Vale de Almeida, adiantou a AFP.