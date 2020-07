República Checa diz 'adeus' ao coronavírus com festa para milhares de pessoas onde não faltou a partilha de comida. Veja as imagens

Ponte Carlos, em Praga, esta terça-feira. As regras para participar são simples: partilha de comida e bebida, proibido uso de máscara e distanciamento social também não poderia haver.



Apesar da OMS ter alertado que a pandemia está a "acelerar" e está por isso longe de terminar, a República Checa parece pensar de forma diferente. Com o fim do confinamento, os checos decidiram dizer 'adeus' ao coronavírus com um jantar para milhares de pessoas onde as regras vão contra tudo o que as autoridades de saúde mundiais têm vindo a apelar.O evento foi criado no Facebook. Chamaram-no de "A mesa está posta" e agendaram a festa na

Milhares de convidados sentaram-se então na mesa de 500 metros de comprimento na Ponte Carlos, em Praga, e compartilharam alimentos e bebidas que traziam de casa.



O organizador do evento salvaguardou, no entanto, que a celebração foi possível devido à falta de turistas na famosa cidade checa.

"Queremos comemorar o fim da crise do coronavírus, permitindo que as pessoas se encontrem e mostrem que não têm medo de se encontrar, que não estão com medo de morder um pedaço de sandes do vizinho", disse Ondrej Kobza, organizador da festa e dono de um café na cidade.



No país, houve menos de 12 mil infeções por coronavírus apesar dos 10 milhões de habitantes. Cerca de 350 pessoas morreram.

De acordo com um correspondente da BBC em Praga, o evento foi possível graças à cidade estar atualmente livre de turistas e os habitantes terem estado em confinamento,. O jantar que parece impensável em vários países, foi em Praga um momento de otimismo e de esperança no regresso ao normal.