República Checa prepara-se para transferir doentes Covid-19 para o estrangeiro

O Governo checo informou que pode transferir doentes com covid-19 para o estrangeiro, para aliviar a pressão sobre os seus hospitais, ao mesmo tempo que pede a alunos de medicina ajuda no combate à pandemia.

O país tem neste momento a taxa de contaminação com o novo coronavírus 'per capita' mais alta do mundo, e o Governo procura novas soluções para aliviar a pressão sobre os hospitais e promete recorrer a ajuda estrangeira, se tal for necessário.

O ministro da Saúde checo, Jan Blatany, disse que ainda não houve pedidos dos hospitais para transportar doentes com covid-19 para o estrangeiro, mas que o seu Governo está a agilizar protocolos para a eventualidade dessa necessidade.