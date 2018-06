República da Macedónia vai mudar de nome

"Temos um acordo, um bom acordo que cobre todas as condições colocadas pela Grécia", disse Tsipras à imprensa, sem adiantar o novo nome da república, dizendo apenas que seria um "um nome composto" com uma referência geográfica.





O nome, disse ainda, será usado dentro e fora do país, uma das exigências da Grécia que, explicou, exige uma alteração à Constituição da Macedónia.





#BREAKING Athens-Skopje accord agrees on "Republic of Northern Macedonia," according to Greek government source pic.twitter.com/mdjs73F04v — AFP news agency (@AFP) 12 de junho de 2018

A mudança de nome tem sido alvo de críticas do partido nacionalista da Macedónia. "O VMRO-DPMNE não apoiará uma modificação da Constituição para implementar uma mudança do nome constitucional da Macedónia. Somos muito claros em relação a isso", disse à multidão o novo presidente do principal partido da oposição,

À agência AFP, fonte do oficial do governo grego confirmou o nome:. Era o preferido dos Executivos, entre o leque de opções: "Gorna Makedonija" (Alta Macedónia), "Severna Makedonija" (Macedónia do Norte), "Macedónia-Ilinden" ou "Macedónia-Skopje".Hristijan Mickoski.O nome para designar o país que alcançou a sua independência da República Federal Socialista da Jugoslávia em 1991 tem sido motivo de conflito desde há 27 anos. A polémica advém do uso da palavra Macedónia: a Grécia argumenta que o uso desse nome, que coincide com o da sua província do norte do país, implica ambições territoriais.