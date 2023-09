As autoridades separatistas de Nagorno-Karabakh anunciaram esta quinta-feira que a república autónoma criada há mais de três décadas vai ser dissolvida a 1 de janeiro de 2024, na sequência da tomada do pequeno enclave montanhoso de maioria arménia pelas forças do Azerbaijão, na semana passada.“A República de Artsakh [nome arménio] vai deixar de existir”, anunciaram num comunicado que equivale a uma capitulação formal. Cerca de 70 mil civis de etnia arménia – mais de metade da população – abandonaram nos últimos dias o território em direção à vizinha Arménia.