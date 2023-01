Republicano Kevin McCarthy volta a falhar eleição para liderar Câmara de Representantes

O Republicano Kevin McCarthy falhou a eleição na segunda volta da votação para presidente da Câmara de Representantes do Congresso dos EUA, com os oponentes dentro do partido a manterem-se firmes na rejeição do seu nome.

McCarthy teve apenas 203 votos nas duas votações, bem atrás dos 218 votos necessários para ser o líder da maioria na Câmara de Representantes e até menos que os 212 do Democrata Hakim Jeffries, deixando o seu partido num impasse.

Nesta segunda votação, também participou como candidato o deputado Republicano Jim Jordan, que obteve 19 votos, nove a mais do que o colega de bancada Andy Biggs, candidato na primeira votação realizada no início do dia.