Republicanos da Câmara dos Representantes rejeitam aliado de Trump pela terceira vez

Os Republicanos da Câmara dos Representantes norte-americana voltaram esta sexta-feira, pela terceira vez consecutiva, a não eleger Jim Jordan, aliado do ex-presidente norte-americano Donald Trump e membro da ala mais conservadora do partido, como líder da câmara baixa do Congresso.

Com o fracasso desta votação, mantém-se o impasse na Câmara dos Representantes, que não pode aprovar novas resoluções ou projetos de lei até que um novo líder seja eleito.

Depois de já terem rejeitado Steve Scalise, os Republicanos mostram não ter qualquer plano viável para unir o partido na eleição um novo 'speaker' e para retomar os trabalhos do Congresso, praticamente paralisado desde que a ala conservadora depôs o colega Republicano Kevin McCarthy no início do mês.