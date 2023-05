Republicanos dos EUA ameaçam processar Blinken por desrespeito ao Congresso

Os Republicanos no Congresso norte-americano acusam o secretário de Estado, Antony Blinken, de não cooperar com a investigação que estão a conduzir à retirada militar do Afeganistão, enquanto o Departamento de Estado afirma ter prestado as informações necessárias.

O presidente do Comité de Relações Externas da Câmara de Representantes, o Republicano Michael McCaul, disse numa carta que "são insuficientes" as informações fornecidas pelo Departamento de Estado sobre um telegrama no qual vários diplomatas alertavam para a tomada de Cabul pelos talibãs se a retirada norte-americana fosse concluída.

McCaul deu até 11 de maio para Blinken entregar as informações necessárias ou então iniciará um processo litigioso no Congresso por desrespeito.