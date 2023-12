Republicanos duvidam da contagem de votos nas eleições primárias

Muitos eleitores republicanos dos EUA revelam incerteza sobre a correção da contagem de votos das eleições primárias do seu partido, de acordo com uma sondagem hoje divulgada.

Uma sondagem do Centro NORC para Pesquisa de Assuntos Públicos feita para a agência noticiosa Associated Press diz que apenas cerca de um terço dos republicanos dizem ter muita confiança de que os votos nas eleições primárias do seu partido serão contados corretamente.

Cerca de três em cada 10 republicanos apresentam uma confiança moderada e 32% dizem ter apenas um pouco ou nenhuma confiança no processo de contagem de votos.