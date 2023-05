Republicanos enviam negociadores à Casa Branca para resolver teto da dívida dos EUA

O líder da Câmara de Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, anunciou, esta quarta-feira, que vai enviar negociadores Republicanos à Casa Branca para concluir as negociações sobre o limite da dívida, mas avisou que ainda há muitas divergências.

McCarthy disse que continua otimista de que haja progresso nas negociações para um acordo sobre o aumento do limite da dívida dos Estados Unidos antes do prazo limite, no próximo dia 1 de junho, altura em que o Departamento do Tesouro pode ficar sem dinheiro para pagar as contas.

"Não vamos entrar em 'default'", garantiu McCarthy, reafirmando a confiança em que a maioria Republicana na Câmara de Representantes possa chegar a um acordo com o Presidente Joe Biden.