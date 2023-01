Congressistas republicanos exigiram que a Casa Branca divulgue a lista das pessoas que visitaram a residência privada do Presidente Joe Biden nos últimos anos, alegando que a descoberta de documentos classificados na garagem do edifício é “um problema de segurança nacional”.





O Departamento de Justiça dos EUA nomeou na quinta-feira um procurador especial, Robert Hur, para investigar a descoberta de documentos classificados do tempo em que Biden foi vice-presidente (2009-2017) na sua residência privada no Delaware e num gabinete de um ‘think tank’ de Washington que ele usou após deixar a Casa Branca. Os documentos foram imediatamente entregues aos Arquivos Nacionais e a Casa Branca prometeu cooperação total com a investigação.