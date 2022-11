Os Republicanos lideram a conquista de lugares no Senado com 17 mandatos, face aos 11 senadores assegurados pelos Democratas, segundo as mais recentes projeções da Associated Press (AP) das eleições intercalares.

Já nas projeções para a Câmara dos Representantes, os Republicanos asseguraram 186 mandatos, face aos 149 assegurados pelos Democratas.