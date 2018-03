Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Republicanos garantem que não houve conluio entre Trump e a Rússia

Comité que investiga alegada participação russa na campanha eleitoral revela relatório preliminar.

Mike Conaway, o deputado republicanos que lidera a investigação que, há quase um ano, tenta comprovar que a campanha eleitoral de Donald Trump teve ligações impróprias a Moscovo, garantiu, esta segunda-feira, que não houve conluio.



O Comité da Câmara dos Representantes dos EUA que analisava o caso divulgou um relatório preliminar em que garante não terem sido encontradas provas de que houve interferência da Rússia nas eleições norte-americanas.



No entanto, e segundo Mike Conaway, foram encontrados casos de "mau julgamento" e "reuniões inapropriadas" entre membros da campanha eleitoral de Donald Trump e elementos russos, mas não haverá provas suficientemente fortes para comprovar conluio.



Entre os casos que suscitaram mais dúvidas estará um encontro em junho de 2016 na Trump Tower, em que se reuniram alguns dos assessores do atual Presidente dos EUA e uma advogada russa ligada a Moscovo. Segundo Conaway, "esta reunião nunca deveria ter acontecido".



Agora resta saber se o Partido Democrata se revê nesta proposta de relatório e se concorda com a mesma, uma vez que os democratas, que apoiaram Hillary Clinton na corrida à Casa Branca, só terão acesso ao documento esta terça-feira.