Republicanos nos EUA avançam com destituição contra secretário de imigração

Os congressistas republicanos dos EUA aumentaram esta quarta-feira a pressão sobre o Presidente Joe Biden com uma primeira audiência para iniciar um processo de destituição ao responsável pela política de imigração, o secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.

Em pleno ano eleitoral, a oposição conservadora - que detém a maioria na Câmara dos Representantes - tem centrado as atenções na crise migratória na fronteira com o México e acusa agora o secretário de Segurança Interna de não respeitar as leis de imigração.

Contudo, o Governo democrata alega que herdou dos governos anteriores um sistema de imigração que não funciona e exige que o Congresso aprove uma reforma com novos recursos para resolver a situação fronteiriça.