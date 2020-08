Republicanos obrigam Trump a recuar na intenção de adiar eleições

Afinal, o presidente norte-americano não quer adiar as eleições presidenciais marcadas para o dia 3 de novembro. Depois de o ter sugerido na seu Twitter, Donald Trump esclareceu que não pretende adiar as eleições, mas sim alertar para possíveis fraudes ou irregularidades. “Se eu quero ver uma mudança de data? Não, mas também não quero umas eleições desonestas. Estas eleições vão ser as mais fraudulentas da História se isso acontecer”, afirmou o atual presidente dos Estados Unidos. “Não quero adiar, quero ter eleições”, reafirmou. “Mas também não quero ter de esperar três meses para descobrir que estão boletins de voto em falta e que as eleições não significaram nada”, sublinhou.













As declarações polémicas de Trump valeram-lhe críticas por parte dos democratas, mas também dos republicanos. Membros do seu partido, incluindo mais de uma dúzia na câmara dos representantes e no senado, rejeitaram publicamente a proposta de adiamento das eleições presidenciais. No lado dos democratas, o ex-presidente Barack Obama acusou Trump de “desencorajar” o voto.

pormenores



McConnell contra Trump



O líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnel, foi categórico: “Nunca na História deste país, que atravessou guerras, depressões e a Guerra Civil, deixámos de ter eleições na altura agendada. Vamos arranjar maneira de o fazer novamente a 3 de novembro.”





McCharty apoiou Mitch



O líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCharty, apoiou McConnell dizendo que “nunca na história das eleições federais deixámos de as levar a cabo. Devemos seguir em frente com as nossas próximas eleições”.