Como já era esperado, a maioria dos 50 senadores republicanos votou este sábado contra o impeachment de Donald Trump, impedindo que fosse condenado por incitamento à insurreição no assalto ao Capitólio. Tal era a previsibilidade do desfecho que os próprios democratas abdicaram à última hora de chamar testemunhas, reconhecendo implicitamente que, por mais que fizessem, os republicanos acabariam sempre por salvar Trump.









A votação final do impeachment terminou com 57 votos a favor da condenação de Trump e 43 contra. Eram necessários pelo menos 67 votos a favor para condenar Trump, o que implicava que pelo menos 17 republicanos teriam de votar contra o ex-presidente. Apenas sete o fizeram.

O segundo julgamento de impeachment de Trump terminou assim num prazo recorde de cinco dias, isto depois de, este sábado à tarde, as expectativas apontarem para mais alguns dias, depois de os democratas terem aprovado a audição de testemunhas. Por detrás da decisão esteve o relato da congressista republicana Jaime Beutle, que revelou que o líder republicano na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, lhe contara que, durante o assalto ao Capitólio, telefonou a Trump a pedir-lhe para mandar recuar os seus apoiantes, mas este recusou, afirmando: “parece que eles estão mais chateados com as eleições do que tu”.





No entanto, pouco depois, os democratas mudaram de ideias e votaram a favor de registar as declarações de Beutle em ata em vez de a chamarem a depor, decidindo fechar o julgamento sem ouvir testemunhas.