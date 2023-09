Sete dos candidatos às nomeação republicana para as presidenciais dos EUA enfrentaram-se quarta-feira à noite no segundo debate televisivo das primárias, tentando marcar pontos para saírem da sombra do ex-presidente Donald Trump, que domina as sondagens com mais de 30 pontos de vantagem.



Desta vez, e ao contrário do que tinha acontecido no primeiro debate, em agosto, alguns dos candidatos optaram por atacar diretamente Trump, embora de forma tímida e sem mencionar os problemas legais do ex-presidente.









