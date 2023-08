O Governo britânico começou esta semana a alojar requerentes de asilo numa barcaça ancorada no Porto de Portland, Dorset, no âmbito de um polémico plano para poupar milhões de libras aos contribuintes e dissuadir a chegada de novos migrantes.



No entanto, a medida está a gerar forte contestação, com várias ONG a denunciarem a falta de segurança e condições dignas de alojamento a bordo.









Ver comentários