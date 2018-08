Reservas de petróleo dos EUA registam subida inesperada

Subida surpreendeu os analistas que tinham antecipado uma descida de três milhões de barris.

Por Lusa | 17:10

As reservas de petróleo dos Estados Unidos subiram na semana passada em 3,8 milhões de barris para 408,7 milhões, informou esta quarta-feira o Departamento de Energia.



Esta subida surpreendeu os analistas que tinham antecipado uma descida de três milhões de barris.



No nível atual, as reservas de crude mantêm-se na média para esta época do ano, indicaram as autoridades norte-americanas.



Após a divulgação dos dados, o preço do barril de petróleo (WTI) para entrega em setembro baixou para 68,19 dólares.



As importações diárias de crude alcançaram na semana passada uma média de 7,4 milhões de barris, uma descida de 21 mil barris em relação à semana anterior.



As refinarias operaram a 96,1% da capacidade instalada, acima dos 93,8% da semana precedente.