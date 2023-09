Resgatado explorador norte-americano preso numa gruta na Turquia

O espeleólogo norte-americano que ficou preso numa gruta, a mais de mil metros de profundidade, no sul da Turquia, foi resgatado esta segunda-feira, avança o jornal britânico The Independent."Mark Dickey foi retirado da última saída da gruta às 00h37 e levado para a tenda UMKE. Assim, a parte da operação de salvamento na gruta terminou com êxito. Felicitamos todos aqueles que contribuíram! declararam os socorristas turcos no X/ Twitter. Mark Dickey, de 40 anos , participava numa expedição internacional de exploração na gruta de Morca, uma das mais profundas do mundo, nas montanhas Taurus, quando sofreu hemorragias gastrointestinais. No total, esteve nove dias preso no interior da gruta.