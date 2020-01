Resgatados mãe e três filhos após 34 dias perdidos em floresta colombiana

Uma mãe e três filhos foram encontrados 34 dias após terem desaparecido na floresta colombiana que faz fronteira com uma vila peruana.A 19 de dezembro de 2019 a mãe de 40 anos foi à procura do marido com os filhos de 14, 12 e 10 anos, e, momentos depois, os quatro perderam-se não conseguindo encontrar o caminho de volta ao ponto de partida.De acordo com relatos das autoridades locais, a mãe seguiu o rio Putumayo que se encontra no interior da floresta colombiana até encontrar um aldeamento.Secoya, uma comunidade índigena residente na vila peruana La Esperanza, encontrou os quatro indivíduos que já tinham ultrapassado a fronteira que separa Colômbia e Peru.Após a chegada das autoridades locais, a mãe e os três filhos foram transferidos para um hospital colombiano onde acabou por se reunir com o marido. De acordo com a mulher, durante os 34 dias em que esteve desaparecida com os filhos, estes caminharam quase sempre descalços e comiam tudo o que podiam, maioritariamente frutos selvagens.Nos últimos dias os filhos já não eram capazes de caminhar durante muito tempo e todos aparentavam estar subnutridos e com ferimentos considerados leves pelo corpo.