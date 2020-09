Residente de Hong Kong com passaporte português detido em Shenzhen

As autoridades portuguesas disseram esta terça-feira à Lusa que um residente de Hong Kong, detentor de passaporte português, estará detido em Shenzhen "por travessia ilegal da fronteira".

"O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong foi informado que o sr. Tsz Lun Kok, natural e residente na RAEHK [Região Administrativa Especial de Hong Kong], detentor de passaporte português, se encontrará detido em Shenzhen por travessia ilegal da fronteira ao sair de Hong Kong, por via marítima, com destino a Taiwan", de acordo com uma nota enviada à Lusa.

O consulado português lembrou que a China reconhece "o passaporte português apenas enquanto documento de viagem não atributivo da nacionalidade", o que limita a intervenção das autoridades portuguesas "ao domínio humanitário, procurando assegurar que o detido se encontra bem, que lhe seja dispensado um tratamento digno e que possa ser defendido por um advogado".