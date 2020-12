Residente em Nashville e especializado em eletrónica: Polícia identifica suspeito de ataque bombista no dia de Natal

A polícia norte-americana identificou o autor do ataque bombista na manhã do dia de Natal em Nashville, Estados Unidos.Trata-se de Anthony Quinn Warner, tinha 63 anos e era especializado em eletrónica. Trabalhou ainda como técnico de informática independente na imobiliária Fridrich & Clark e tem vasta experiência em sistemas de alarme.

O ADN retirado do local foi comparado com o de Warner por analistas forenses e confirmam que o suspeito morreu na explosão.



Recorde-se que três pessoas ficaram feridas na explosão na manhã de sexta-feira e dezenas de edifícios ficaram danificados. As autoridades acreditam que teria havido mais feridos se não fosse a resposta rápida de seis polícias que evacuaram residentes após uma mensagem misteriosa gravada que advertia que um veículo iria explodir em minutos.