Os residentes da cidade mais populosa da Nova Zelândia, Auckland, puderam regressar esta segunda-feira às ruas após uma medida de contenção imposta a 12 de agosto na sequência do ressurgimento da covid-19 na cidade.

As escolas e empresas em Auckland, que tem uma população de 1,7 milhões de habitantes, abriram as suas portas com algumas restrições.

O uso de máscara é obrigatório nos transportes públicos para pessoas com mais de 12 anos.