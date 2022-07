Responsáveis das finanças concluem G20 em Bali sem consenso

Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais do G20 concluíram este sábado o último dia de reuniões em Bali, na Indonésia, sem chegar a um comunicado final consensual devido às divisões sobre a invasão russa da Ucrânia.

"Alguns países têm opiniões sobre esta guerra, e outros têm opiniões diferentes, mas na maioria das questões todos concordamos", destacou este sábado o ministro das Finanças da Indonésia, Sri Mulyani Indrawati, na conferência de imprensa final em Bali, após dois dias de reuniões.

O ministro indonésio, que preside este ano ao grupo das 20 maiores economias industrializadas e emergentes, salientou que, dos catorze parágrafos do texto final que resume as reuniões, que também contaram com a presença de representantes russos, apenas em dois não houve acordo.

A União Europeia (UE) adotou em junho o sexto pacote de sanções contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, que inclui um embargo ao petróleo russo que chega por mar e prevê exceções para o petróleo que chega por oleoduto a países sem acesso ao mar, como Hungria, República Checa ou Eslováquia.

A Rússia redirecionou grande parte das suas exportações de petróleo bruto e derivados para países da região da Ásia-Pacífico após a invasão da Ucrânia e as sanções do Ocidente e, segundo Moscovo, tem capacidade para atender à crescente procura.