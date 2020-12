Responsável da BioNTech está "confiante" que vacina contra a Covid-19 é eficaz contra nova variante do coronavírus

O chefe executivos dos laboratórios BioNTech, um dos responsáveis pela vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech, disse esta segunda-feira à Bild TV estar "confiante" de que a vacina desenvolvida, e aprovada hoje pela Agência Europeia do medicamento, será "eficaz contra a nova variante do coroinavírus" que foi detetada no Reino Unido.



Ugur Sahin adianta que a empresa está a investigar as mutações nesta nova variante do vírus, mas que a questão deve ser vista "com algum grau de sobriedade".

