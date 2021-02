Responsável pelos cães de Lady Gaga atingido a tiro. Animais da cantora foram roubados

O responsável pelos cães da cantora Lady Gaga foi baleado quatro vezes no peito e de seguida dois dos três animais da artista foram roubados pelos suspeitos do crime.







De acordo com informação avançada pelo Independent, a polícia de Los Angeles confirmou que ocorreu um tiroteio em West Hollywood, cerca das 22h00 locais, esta quarta-feira.



A vítima foi levada para ao hospital onde permanece internada ainda em condição de saúde reservada.