Restaurante cobra 510 euros a cliente que não cancelou reserva a tempo

Um tribunal espanhol arquivou uma ação judicial apresentada contra o restaurante Amélia, com duas estrelas Michelin, na localidade de San Sebastian. O estabelecimento, dirigido pelo chef Paulo Aiuraudo, cobrou 510 euros de multa a um homem que não efetuou o cancelamento da reserva com 96 horas de antecedência, o prazo limite. O cliente não achou a medida justa e decidiu levar o caso à justiça.De acordo com o jornal espanhol El Pais, a situação aconteceu em julho de 2021, quando o homem estava hospedado no hotel Villa Favorita, onde também fica o restaurante.O cliente reservou uma mesa para três pessoas, mas acabou por não comparecer. Tinha alterado as datas de estadia no hotel, mas esqueceu-se de fazer o mesmo com a marcação no Amélia. Dada a falta, foi-lhe cobrada a taxa de 510 euros de multa (170 euros por pessoa).O homem acusou o restaurante de não ter uma política clara e visível em relação ao cancelamento das marcações. Referiu ainda que o valor cobrado na taxa era "desproporcional e exagerado". Os dois argumentos acabaram por ser rejeitados por decisão do juiz."Estamos felizes. O nosso sistema foi aprovado. É uma regra básica de funcionamento da casa desde a abertura em 2017″, comenta Xabier de la Maza, gerente do grupo Amélia.A política de cancelamento das reservas no restaurante está disponível no site e adverte para as multas a pagar quando os prazos não são cumpridos. "Operamos sob uma política de cancelamento muito rigorosa para proteger a nossa pequena empresa", sublinha.Atualmente, a taxa pela não comparência sem aviso prévio de 96 horas é de 291 euros."Alimentamos um máximo de 20 pessoas. Se o cliente tiver um problema, cobramos sempre pelos menus reservados, mas normalmente damos um voucher o cliente poder usar durante o ano. Se houver um bom entendimento, tentamos negociar", explica o gerente.O grupo Amélia esclarece ainda que o cancelamento é gratuito quando feito nos prazos estabelecidos.