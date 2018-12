Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante oferece refeição a crianças se os pais desligarem os telemóveis

Promoção "zona livre de telefone" foi lançada pela cadeia Frankie & Benny's.

Uma cadeia britânica de comida italiana lançou uma campanha de oferta de refeição a crianças depois de muitas se queixarem que os pais não lhes dão a devida atenção por estarem ao telemóvel durante as refeições.



Segundo avança a imprensa internacional, a promoção "zona livre de telefone" foi lançada pela cadeia Frankie & Benny's com o objetivo de oferecer refeições às crianças cujos pais desliguem os telemóveis às refeições.



Esta iniciativa teve início a 27 de novembro, durante a qual os pais colocam os telemóveis numa caixa que lhes é fornecida durante o almoço ou o jantar.



Antes de dar início a esta promoção, o restaurante realizou um inquérito, no qual cerca de 23% dos pais admitiu estar mais atento ao telemóvel do que aos próprios filhos.



Segundo o mesmo estudo, cerca de 20% das crianças inquiridas confessou que sente que os pais dão mais atenção aos dispositivos móveis.