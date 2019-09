Restaurante palestiniano em São Paulo atacado com gás lacrimogéneo

Um restaurante palestiniano no centro de São Paulo foi atacado no domingo por cinco homens que atiraram gás lacrimogéneo e gás pimenta para o interior do estabelecimento.

O ataque ocorreu na madrugada, quando vários trabalhadores, principalmente imigrantes palestinianos, sírios, cubanos e argelinos, ainda se encontravam no estabelecimento que havia recebido horas antes a apresentação de um livro da escritora chilena Lina Meruane, chamado Al Janiah (Tornar-se Palestiniano).

Segundo testemunhas, três dos cinco homens, um deles vestindo uma camisa com a bandeira do estado de São Paulo, abriram a porta do restaurante, localizado no bairro central de Bela Vista, e atiraram gás lacrimogéneo, tentando depois impedir que pessoas pudessem sair.