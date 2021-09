Restaurantes do Reino Unido proibidos de ficar com as gorjetas dos trabalhadores

No Reino Unido, os donos dos restaurantes vão ser proibidos de ficar com as gorjetas que os clientes deixam para os funcionários.



Na atual lei, os proprietários da restauração não podem manter as gorjetas em dinheiro, mas quando um cliente opta por pagar com cartão, a empresa é que decide se fica com o dinheiro ou se o dá aos funcionários.





A nova lei, que deve ser anunciada durante esta semana pelo Secretário de Estado Kwasi Kwarteng, vai proibir os proprietários dos restaurantes de ficar com a gorjeta também quando os clientes pagam com cartão de multibanco.A medida surge depois de reclamações acerca dos baixos salários que impulsionaram a falta de pessoal no setor da restauração inglês.Com a pandemia de Covid-19, o uso de dinheiro também diminuiu, o que tornou mais difícil que os funcionários conseguissem manter as gorjetas que lhes pertenciam.Esta nova lei vai garantir que mais de um milhão de trabalhadores de restaurantes e cafés tenham legalmente direito a 100% das gorjetas.