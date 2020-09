O governo britânico admite decretar o “confinamento social” em Londres e nalgumas zonas do norte do país, mandando fechar bares, pubs e restaurantes por duas semanas, caso os números de infeção por Covid-19 continuem a subir. O plano de emergência prevê ainda que pessoas de diferentes agregados familiares não se possam juntar em espaços fechados.



As medidas chegaram a ser discutidas na semana passada em Conselho de Ministros, mas não avançou porque “o país não estava preparado”. O governo optou na altura por mandar encerrar bares e restaurantes às 22h, mas as autoridades já constataram que as pessoas não têm respeitado as normas, acabando por se juntar na rua após a hora de fecho dos estabelecimentos. A secretária de estado da Saúde, Hellen Whately, alertou que o governo está “atento” às taxas de infeção e que só atuará em caso de necessidade.

pormenores



Surto em cruzeiro



Um cruzeiro com 920 passageiros na ilhas gregas foi interrompido depois de 12 tripulantes terem testado positivo à Covid-19. Os pacientes foram isolados e o navio regressou ao porto do Pireu, em Atenas.





Novas restrições



O governo holandês anunciou esta segunda-feira novas medidas de restrição que incluem a limitação de viagens, o encerramento de bares e restaurantes às 10 da noite e o fim de público em eventos desportivos durante as próximas três semanas.





19 200 infeções diárias



A chanceler Angela Merkel admitiu esta segunda-feira que a Alemanha poderá chegar às 19 200 infeções diárias, caso a atual tendência se mantenha.





Spray nasal eficaz



Um spray nasal para reforçar o sistema imunológico contra a gripe demonstrou capacidade para travar a reprodução viral da Covid-19 em testes realizados na Austrália.





120 milhões de testes rápidos à Covid-19



A Organização Mundial de Saúde vai disponibilizar 120 milhões de testes rápidos à Covid-19 a países de baixos e médios rendimentos. Estes testes apresentam resultados entre 15 a 30 minutos e deverão custar cerca de 4 euros ou menos cada, tendo de ser lidos por profissionais de saúde. Outros países também os vão poder encomendar, sendo que a Alemanha já solicitou cerca de 20 milhões.