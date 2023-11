As camadas rochosas, com milhares de quilómetros, no interior da Terra podem ser vestígios do planeta Theia, que terá colidido com o nosso planeta há 4,5 mil milhões de anos. Esta é a conclusão de um estudo publicado na revista ‘Nature’ e realizado por cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia e do Observatório Astronómico de Xangai.









