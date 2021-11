Restos humanos encontrados em mina da Nova Zelândia após 11 anos

"Estamos a trabalhar com especialistas forenses para ver o que podemos fazer para confirmar as identidades", disse o detetive Peter Read, citado pela Reuters.

Foram encontrados restos humanos numa mina de carvão da Nova Zelândia, após mais de uma década de um dos maiores acidentes industriais do país.Uma série de explosões provocadas por gás metano fez vinte e nove vítimas mortais em novembro de 2010 na mina de Pike River, na costa oeste da Ilha do Sul, avançou a Reuters. Dois homens conseguiram escapar com vida.A mina esteve encerrada durante anos por seguraça, mas em 2019 alguns investigadores conseguiram ter acesso após vários pedidos das famílias das vítimas.Na semana passada, as autoridades revelaram que foram encontrados dois corpos em imagens tiradas durante uma perfuração, havendo ainda a possibilidade de existir um terceiro.Como os restos mortais estavam longe da entrada da mina, não conseguiram ser retirados.