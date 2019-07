Restos mortais de mulher encontrada há 30 anos utilizados em novo método de análise de ADN

a radiografia dentária realizada um mês depois de o corpo ter sido encontrado, as autoridades nunca conseguiram identificar a mulher.

As autoridades do Estado do Kansas, nos Estados Unidos, desenterraram o corpo de uma mulher morta há mais de 30 anos para tentar descobrir a identidade da vítima, através dos "avanços na identificação por ADN".O corpo da mulher conhecida como "Miss Molly", na altura com 25 ou 30 anos, foi encontrado a 25 de janeiro de 1986. A mulher de olhos azuis e cabelo castanho com madeixas claras foi descoberta parcialmente vestida, com cicatrizes no corpo num riacho no condado de Kansas.De acordo com o comunicado da Polícia de Saline County, várias agências, incluindo o FBI - que já tinha divulgado um esboço da "Miss Molly" - estão a colaborar na recolha de amostras do corpo.Embora tenham sido feitas várias tentativas ao longo dos anos, incluindoNo ano passado, graças a uma nova tecnologia de ADN, vários corpos de pessoas mortas foram identificadas permitindo a resolução de vários crimes.Este novo método de análise de ADN forense foi utilizado para encontrar e capturar o chamada "Assassino do Estado Dourado", o nome dado a um assassino em série que matou pelo menos 10 pessoas no Sul da Califórnia de 1979 a 1986.