Restrições a não vacinados contra a Covid-19 na República Checa motivam protestos em Praga

Centenas de manifestantes percorreram esta segunda-feira as ruas de Praga em protesto contra as restrições a não vacinados, aplicadas pelo Governo da República Checa em resposta ao aumento generalizado de casos de covid-19 neste país da União Europeia.

Com vários cartazes com as palavras 'traidores' e fotos de políticos e autoridades da República Checa, onde se incluíam o primeiro-ministro Andrej Babis, o ministro da Saúde Adam Vojtech ou importantes epidemiologistas, o protesto foi pacífico, ao contrário das recentes manifestações nos Países Baixos e na Bélgica.

A palavra de ordem foi 'liberdade' aos não vacinados, numa rejeição do apelo do Governo para aumentar o número de vacinados naquele país, noticia a agência AP.