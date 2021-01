Restrições são "absolutamente fundamentais" face à covid-19, relembra Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta sexta-feira que "as restrições são absolutamente fundamentais" para fazer face à pandemia de covid-19, lembrando a preocupação em torno da nova variante do vírus.

Ursula von der Leyen falava em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro, António Costa, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, após uma reunião plenária com o Governo português no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

A presidente da Comissão Europeia começou por dizer que a presidência portuguesa "não podia ocorrer numa altura mais sensível para a União Europeia do que esta", admitindo que "a situação é muito grave em vários Estados-membros".