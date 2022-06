Resultado de moção de censura a Boris Johnson imprevisível, dizem analistas

Analistas políticos britânicos mostram-se divididos relativamente à possibilidade de Boris Johnson ser derrubado esta segunda-feira da liderança do Partido Conservador ou, como conseguiram outros antecessores, sobreviver à moção de censura.

"É muito mais provável que Johnson ganhe do que perca", afirma à Agência Lusa Tony Travers, politólogo da universidade London School of Economics (LSE).

Já Robert Ford, da Universidade de Manchester, admite que "a barragem pode rebentar" esta tarde, quando Johnson for sujeito a uma moção de censura ["vote of no confidence"] enquanto líder do Partido Conservador, após dezenas de deputados terem manifestado descontentamento.