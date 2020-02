Os resultados dos testes a vinte franceses que viajaram com portugueses deram negativo, relativamente às suspeitas de coronavírus, segundo informação avançada esta segunda-feira pela BFMTV.Recorde-se que as vinte pessoas repatriadas por França, chegaram este domingo a Marselha provenientes da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, e estiveram a realizar exames médicos de imediato, uma vez que apresentavam sintomas de um possível contágio.

Estes repatriados chegaram este domingo à base aérea de Istres, sul de Marselha, a bordo do segundo avião que repatriou franceses de Wuhan. O primeiro avião chegou a França na sexta-feira.

A ministra da Saúde francesa, Agnes Buzyn, explicou que os passageiros que apresentavam sintomas de um possível contágio iam ficar na pista da base aérea "sob vigilância de médicos militares" até à chegada do resultado dos exames.