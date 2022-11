Resultados eleitorais Republicanos "de certa forma dececionantes", diz Trump

O ex-presidente norte-americano Donald Trump admitiu esta quarta-feira que os resultados do seu partido foram "de certa forma dececionantes" por não terem produzido a "onda vermelha" (a cor dos Republicanos) no Congresso que algumas sondagens previam.

Numa mensagem na sua rede social, a Truth Social, o ex-presidente disse que "de certa forma, as eleições de ontem foram algo dececionantes", embora tenha esclarecido de imediato que, segundo o seu ponto de vista "pessoal", foram um triunfo.

Os Republicanos anteciparam para estas intercalares uma grande "onda vermelha" que lhes devolveria o poder no Congresso, mas a sua vantagem na Câmara de Representantes, e um impasse no Senado, esvaziaram as expectativas e colocaram em causa tanto a sua força, quanto a de Trump.