Retido na China avião fretado para transportar britânicos de Wuhan para o Reino Unido

O avião fretado pelo Reino Unido para retirar os cidadãos britânicos de Wuhan, onde surgiu o surto do coronavírus, está retido na China.



De acordo com o jornal Mirror, o transporte destes cidadãos estava previsto para o início do dia desta quinta-feira, no entanto o avião ainda não teve autorização para descolar, por parte das autoridades chinesas.



Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores já fez saber que está a ser feito "o possível" para que se possa proceder ao transporte dos cidadãos britânicos de Wuhan para o Reino Unido "em segurança".