A rápida evacuação do Airbus A350 da Japan Airlines (JAL), que tinha a bordo 379 pessoas, foi elogiada por especialistas do setor da aviação.O desempenho da tripulação foi indicado como um ponto importante para o desfecho feliz após a colisão entre o avião da JAL e uma aeronave da Guarda Costeira, depois dos 367 passageiros e 12 membros da tripulação do A350 terem sobrevivido todos.Para além da tripulação ter seguido os protocolos de segurança, também os passageiros seguiram as indicações e não levaram as bagagens, o que facilitou a evacuação. As agências de segurança aérea alertam há anos que o tempo que se leva tentar recolher a bagagem pode ser fatal durante a evacuação.A colisão aconteceu praticamente no momento em que se deu a aterragem e o avião encheu-se rapidamente de fumo. Um outro passageiro, Tsubasa Sawada de 28 anos, disse que pensou mesmo "que fosse morrer".A companhia aérea garante que a evacuação começou quase imediatamente após a paralisação do avião e que em menos de 20 minutos todos os passageiros tinham sido levados para um local seguro.Um dos passageiros contou que cerca de 10 minutos depois da desembarcarem, houve uma explosão no avião. "Só posso dizer que foi um miagre, podíamos ter morrido se tivéssemos demorado mais tempo", disse ele.