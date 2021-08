Retomada cerimónia de render da guarda no Palácio de Buckingham em Londres

A cerimónia do render da guarda no Palácio de Buckingham, em Londres, tradição secular e mundialmente famosa ligada à monarquia britânica, foi retomada na segunda-feira pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19.

O espetáculo militar, que habitualmente ocorre todos os dias em frente à residência real, tinha sido interrompido, há cerca de um ano e meio, para evitar grandes aglomerações de turistas durante o confinamento.

Com as tradicionais fardas e famosos chapéus de pele de urso, os soldados da Nova Guarda marcharam na segunda-feira desde Wellington Barracks, localizado perto do palácio, para a residência da rainha [Isabel II], para substituir a Velha Guarda.