Retomados ensaios da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca

A Astrazeneca e a Universidade de Oxford informaram ontem que vão ser retomados os testes da vacina contra a Covid que desenvolvem em parceria e que tinha sido suspensa na quarta-feira, após reação adversa séria de um voluntário. Após avaliação do caso, os investigadores concluíram que tal não foi motivado pela vacina, pelo que os ensaios clínicos da AZD1222, assim se chama a vacina, podem continuar.A União Europeia já assegurou a aquisição de 300 milhões de doses desta vacina em nome dos estados-membros, com uma opção de compra de mais 100 milhões. Portugal irá receber, numa primeira fase, perto de sete milhões de doses.Este é considerado um dos projetos mais prometedores de uma vacina contra a Covid. Inicialmente, havia a perspetiva de a mesma começar a ser entregue a partir de outubro, mas já não será possível. Ainda assim, segundo os responsáveis da Astrazeneca, a vacina estará disponível no final do ano.Além da Astrazeneca, a UE tem contratos assinados com mais cinco farmacêuticas.