Tem três anos e meio, mas só agora foi dado a conhecer ao Mundo. ReTro é o primeiro macaco-rhesus clonado, e a novidade é a estratégia utilizada na clonagem (com a adição de células precursoras da placenta), que permite melhorar a sua eficácia, garante a equipa de cientistas responsável pelo processo. A rhesus é uma espécie semelhante aos humanos, muito utilizada pela ciência. “ReTro está todos os dias mais forte”, garantiu ao ‘El País’ Qiang Sun, investigador do Centro para a Excelência em Ciências do Cérebro e Tecnologia da Inteligência, em Xangai (China). A sua equipa já tinha clonado duas macacas-caranguejeiras em 2018: na altura criaram 109 embriões, transferiram 79 para 21 fêmeas, que deram origem a 6 gestações e dois nascimentos. Agora, foram criados 113 embriões, tendo sido transferidos 11 para 7 fêmeas, que originaram duas gestações: uma cria nasceu, ReTro. Os investigadores defendem que o uso de macacos é “essencial” para a investigação biomédica e cognitiva. Qiang Sun argumenta que ter rhesus clonados, uniformes, pode ser muito útil para estudar doenças com base genética, como cancro e doenças do cérebro. Para já, o sucesso de ReTro abre portas a mais clonagens bem-sucedidas desta espécie. Quanto à clonagem de seres humanos, Qiang Sun é perentório: “É completamente inaceitável, nem queremos pensar nisso.”

ReTro é o primeiro macaco-rhesus clonado







O Presidente da Argentina, Javier Milei, pagou mais de 46 mil euros para ter os seus cinco cães, que são clones de Conan, o primeiro cão de Milei. Os animais foram desenvolvidos num laboratório nos Estados Unidos da América, e o Presidente argentino considera-os como “filhos de quatro patas”.