Reunião do G7 resulta em acordo histórico para taxar multinacionais

O esperado acordo para criar um imposto mínimo sobre as grandes tecnológicas já é uma realidade. Os ministros das Finanças das sete maiores economias ocidentais (G7) e a União Europeia (UE) chegaram este sábado a um entendimento para aplicar uma taxa global mínima de 15% sobre os lucros de multinacionais como a Google, Apple, Amazon ou Facebook.









“Os ministros das Finanças do G7 chegaram a um acordo histórico para reformar o sistema tributário, adequando-o à era digital global”, afirmou este sábado o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, após presidir a uma reunião de dois dias em Londres, onde participaram Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá, Itália e Japão, além de representantes da UE.

O acordo “garantirá que as empresas certas pagarão o imposto certo nos locais certos”, acrescentou Rishi Sunak, citado pelo ‘The Independent’.





A proposta de uma taxa mínima de 15% sobre o IRC das tecnológicas já havia sido defendida pelos Estados Unidos no âmbito das discussões em curso na OCDE e no G20 (20 maiores economias mundiais). O objetivo é evitar que grandes multinacionais continuem sem pagar impostos nos vários países, por terem domiciliação fiscal em jurisdições mais vantajosas. O imposto mínimo global será aplicado sobre as 100 maiores e mais lucrativas empresas do mundo.





O acordo de Londres deverá culminar num pacto global no início do próximo mês, no âmbito da cimeira do G20, em Itália.