Foi revelada a identidade do novo líder do Daesh: Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi é o nome do homem que está agora na frente dos terroristas, sucedendo assim a Abu Bakr al-Baghdadi, morto numa operação especial das forças especiais norte-americanas, na Síria, em outubro do ano passado. A descoberta foi feita por operacionais de dois serviços de inteligência que revelaram dados ao jornal The Guardian.O jornal explica que Al-Salbi terá assumido a liderança horas após a morte de al-Baghdadi, que tinha 48 anos. De acordo com os espiões, assume uma postura extremista, semelhante ao seu antecessor.Pouco se sabe sobre a vida de Al-Salbi, ainda assim, não falamos de um perfeito desconhecido. O iraquiano ajudou a fundar o Daesh e introduziu a Sharia (direito islâmico) no seu país de origem. Leal até à morte, encabeçou a escravização da minoria yazidi no Iraque.Estima-se que tenha nascido em Tal Afar, no seio de uma família turcomena, e que seja licenciado em em Direito Islâmico pela Univerdiade de Mossul. Tem pelo menos um filho e é um dos poucos elementos não-árabes do Daesh.Terá conhecido al-Baghdadi em 2004 quando foi detido pelas forças norte-americanas e esteve em Camp Bucca, um centro de dentenção dos EUA no sul do Iraque. A sua cabeça já esteve a prémio quando os EUA ofereceram uma recompensa de 4,5 milhões de euros para o conseguirem localizar.