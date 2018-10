Revelada a verdadeira identidade do segundo russo ligado ao envenenamento de Skripal

Rússia nega qualquer envolvimento no envenenamento.

Departamento Central de Inteligência

Foi revelada a verdadeira identidade do segundo russo que a Grã-Bretanha afirma ter sido responsável pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da sua filha.O alegado responsável foi identificado como médico militar doda Rússia. Chama-se Alexander Yevgenyevich, tem 39 anos, e está a ser acusado pelos britânicos sob o nome de Alexander Petrov, avança a agência Reuters.A polícia de Londres disse que não comentaria sobre especulações sobre as verdadeiras identidades dos dois acusados, em resposta a uma pergunta sobre o último relatório da Bellingcat, e repetiu que eles acreditavam que os homens usaram nomes falsos.A Rússia nega qualquer envolvimento no envenenamento. Os dois homens,disseram publicamente que eram turistas que tinham voado para Londres por diversão.