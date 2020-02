Revelada primeira foto dos irmãos atropelados por motorista bêbado

As homenagens nas redes sociais aos três irmãos que morreram atropelados por um motorista bêbado, na Austrália, estão a multiplicar-se.Um grupo de sete crianças, todas com cerca de 12 anos, estava a caminho de um café para comprar um gelado quando foram surpreendidos por um carro desgovernado.As crianças estavam ao encargo de uma ama, enquanto os pais jantavam num restaurante, e seguiam todos de bicicleta no passeio. Antony, de 13 anos, e as irmãs Angelina, de 12, e Sienna, de 9, morreram no local. Também o óbito de um amigo destes três irmãos foi declarado no local."O meu nome é Daniel Abdallah, a minha mulher é Leila e temos seis filhos lindos. Ontem perdi três dos meus filhos", disse o pai das crianças ao Sydney Morning Herald.O condutor, Samuel Davidson, de 29 anos, foi preso.