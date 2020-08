Revelada última foto de bombeiros "heróis" a caminho de fogo que precedeu explosão arrasadora em Beirute

Foram agora reveladas imagens que mostram os últimos momentos do grupo de bombeiros que foi destacado para responder ao incêndio no porto de Beirute, no Líbano, fogo originou a violenta explosão que arrasou a capital libanesa. Os 10 operacionais, que respondiam à ocorrência, foram fotografados a caminho do fogo e nas operações de combate às chamas. Todos terão morrido na explosão.

Até ao momento, apenas uma bombeira da corporação está incluída na lista oficial de vítimas mortais (contam-se mais de 145). Sahar Fares, também paramédica, de 25 anos, estava noiva e a planear o casamento. O seu funeral teve lugar esta quinta-feira.

O noivo, Gilbert Karaan, recordou nas redes sociais o seu "anjo da guarda". "Perdi a vontade de viver desde que desapareceste. Roubaram-me o teu sorriso e o teu amor. Amo-te e vou amar-te para sempre, até que nos voltemos a encontrar para continuar a nossa viagem juntos", escreveu.

Outras imagens divulgadas nas redes sociais mostram os bombeiros a tentarem forçar a porta do armazém onde estavam guardadas as quase 3 toneladas de nitrato de amónio que potenciaram a explosão. Segundo o Daily Mail, a identidade de três outros bombeiros foi já revelada. Tratam-se de Jo Noon, Methal Hawwa e Najib Hitti, da corporação de bombeiros de Karantina. O comandante recorda os elementos da corporação como "heróis".

"Eram todos boas pessoas, sempre prontos a combater na linha da frente. O que se pode dizer de alguém que se sacrifica pela segurança dos outros? São heróis e todos temos uma dívida para com eles", afirmou.

Outra foto amplamente divulgada mostra Sahar Fares ao centro, rodeada pelos outros bombeiros da corporação.

As operações de resgate continuam nos destroços da cidade que ficou irreconhecível. Corre-se contra o tempo para encontrar sobreviventes em terra, mas também no mar. Esta quarta-feira foi anunciado que um trabalhador do porto de Beirute foi encontrado com vida no mar, 30 horas depois da explosão, após ter sido projetado pela força das detonações.